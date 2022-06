Meubilêr foar Oekraynske flechtlingen

Ynstjoerd

Koartlyn die de gemeente Waadhoeke op Facebook in oprop om oerstallich meubilêr oan Oekraynske flechtlingen wei te jaan.

No trof it tafallich dat wy in keamer fan in ferstoarn famyljelid yn in fersoargingshûs ûntromje moasten dêr’t in protte meubilêr by oerbleau. Ideaal foar flechtlingen dus. Dat lieten we de gemeente witte. Dy wie tige ynteressearre en soe werombelje foar neiere ôfspraken. Omdat we de keamer op koarte termyn leech opleverje moasten, wie der wol haast by, lieten we de gemeente witte. Doe’t we lykwols op de uterlike dei fan de ûntromming noch neat fan de gemeente heard hiene, koene we net langer wachtsje en hawwe it meubilêr nei de kringloopwinkel yn Boalsert ôffierd.

In dei letter waarden wy skille troch in gemeente-amtner: “Wannear kinne wy it meubilêr ophelje?”….

Jehannes Elzinga

Frjentsjer