LTO Noard wol bern dy’t skoalreiske misten ferrasse

Ferline wike koene ferskate bern yn Nederlân net op skoalreis. Dat kaam troch de protesten fan boeren dy’t foar harren takomst opkamen. Neffens LTO Noard wie de opkomst ûnferwachts heech. Mei as gefolch grutte drokte op de diken. LTO Noard docht in oprop oan de skoallen fan dy bern om harren te melden. De boeren wolle graach wat foar harren weromdwaan.

“Wy steane as LTO Noard foar publyksfreonlike aksjes. Yn Nederlân is de stipe foar de boeren ûnder de minsken ek tige heech. It is net de bedoeling dat skoalreiskes fan bern net trochgeane. Dat binne hiele moaie útstapkes. Ik hoopje dêrom dat de oanbelangjende skoallen har melde. Sa kinne wy ek wat aardichs weromdwaan foar dy bern”, seit Dirk Bruins, foarsitter LTO Noard.

Melde

Skoallen kinne har melde troch in e-mail te stjoeren nei communicatie@ltonoord.nl. Dêrby moat fermeld wurde om hokker skoalle it giet en hoefolle klassen en bern.