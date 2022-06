Loeigoed, dat is de namme fan de hjoeddeiske útstalling yn museum It Tsiispakhûs yn Wommels (foto thússide, MV). No’t wy de kommende moannen yn ús provinsje in grut ferskaat oan aktiviteiten fan Arcadia hawwe, is it neffens my ek wichtich om sa út en troch omtinken oan de lytsere musea te jaan.

By de útstalling yn Wommels wurdt mei tekst, film en sels in soarte fan kwis útlein wat de ko sa troch ’en dei fret en hoe’t molke, bûter en tsiis en oare suvelprodukten makke wurde. Utlis oer de fjouwer dielen fan de kowemage bygelyks en de ôfsûnderlike funksjes dêrfan kin mannichien no dúdlik wurde.

De ko fret earst it gers sûnder it te kôgjen. It gers komt earst yn de pânsemage. As dy op in stuit fol is, komt it fretten werom. Troch wjerkôgjen wurdt it fyn makke en dan pas begjint de fermintaasje. De netmage docht tsjinst as transportdiel en yn de boekmage wurdt it focht der fierhinne úthelle om dêrnei fierder fia de lêbmage nei de fine en grouwe term te gean.

Troch sellen, dêr’t bloed trochhinne rint, yn de molkblaaskes fan it jaar makket in ko yn in jier wol acht- oant tolvetûzen liter molke oan.

Yn de útstalling wurdt net allinnich omtinken jûn oan de molkeproduksje en de hjoeddeistige fieding, mar ek oan de suvelferwurking no en yn it ferline.

Ek wol nijgjirrich is wat sa’n ko eins de hiele dei docht.

Koartsein, gaadlike ynformaasje oer in ko, dy’t lokkich noch hieltyd in wichtige rol spilet yn en foar ús provinsje en foar ússels.

Matthijs Verkuijl