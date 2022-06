Klaas Zandberg nije direkteur lânboumuseum

Klaas Zandberg (foto: Facebook)

Klaas Zandberg folget Henk Dykstra op as direkteur fan it Frysk lânboumuseum yn Goutum. Yn it museum is te sjen hoe’t de Friezen troch de iuwen hinne buorke hawwe. Ark, weinen, âlde klean en keunst dy’t mei it buorkjen anneks is, binne der te sjen. Zandberg begjint op 1 septimber.

De sechtichjierrige Zandberg komt fan Bakkefean en wurket al hiel lang by it histoarysk sintrum Ljouwert.