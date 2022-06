‘Keunst út de regio’ yn Gerben Rypmakeamer Blauhûs

Trije keunstners hawwe mei-inoar de útstalling Keunst út de regio yn de Gerben Rypmakeamer yn it Blauhúster kafee De Freonskip ynrjochte.

Karin Heystee (Reahûs) skilderet portretten en stillibbens yn akwarel: “Ik helje myn ûnderwerpen út de direkte omjouwing, de tún, ús bern en bernsbern, myn hûn Fido, grienten op it oanrjocht en fansels blommen. Ik skilderje ek hiel graach portretten.”

Rinske Rijpma (Westhim): “Yn ’e winter meitsje ik, mei it troch de jierren hinne sammele materiaal, moaie boeken en objekten. Utgongspunt dêrby is om gjin lym te brûken. Alle boeken binne bûn mei help fan elastyk of papiertried en mei fariaasjes op dat tema.”

Lucas Foekema (Boalsert): “Ik wurkje graach mei akrylferve. Dat wurket fluch en past wol by myn manier fan wurkjen dy’t wat ympresjonistysk is. Ik hâld fan de natuer en dus skilderje ik lânskippen, mar faak ek portretten of strjittafrielen, minsken dy’t muzyk meitsje, jazz, de drokte op in stasjon. It binne skilderijen mei in protte kleur.”

Keunst út de regio. Gerben Rypmakeamer, kafee De Freonskip Blauhûs. Tiisdeis oant en mei sneons fan 12.00 oant 20.00 oere en sneins fan 14.00 oant 20.00 oere. De tagong is fergees.