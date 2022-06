It boerke en de kikkerts

Folksferhaal

In boerke hie nei de merk west en in skiep ferkocht. Dêr hie er acht gûne foar bard.

Hy hie in deun wiif, dat him altyd koart hold. Hy tocht, as ik aansten thús bin sis ik tsjin it wiif dat ik seis bard haw. Dan haw ik tweintich wiken lang in dûbeltsje om sneontejûns as ik te skearen gean twa slokjes te keapjen. Ik hoech der ek net altyd mei de drûge mûle by te sitten, wylst in oar in wipperke nimt.

Dêr stinde er ûnder it rinnen op om, want hy fielde him dochs wol in bytsje skurf.

Om thús te kommen moast er in polderdyk lâns njonken in sleat. Hy gie noch efkes tsjin de skeante fan de polderdyk sitten, en sûnder erch begûn er syn gûnen te tellen. Twa gûnen burch er wei. En mei stekke in pear grouwe kikkerts de kop troch it flaach en dat wie: “Kwak – kwak – kwak!” Mar yn syn earen kwêken dy kikkerts fan “Acht – acht – acht!”

Hy sei: “Ferhip mar mei jim acht, sille jim my soms ferriede?” Mar de kikkerts hellen noch lûder op en hy hearde it wer dúdlik: “Acht – acht – acht!”

“Hjir bliksems!” rôp er, “tel se dan sels mar nei!” En hy goaide de seis gûnen yn ’e sleat.

De kikkerts dûkten ûnder, mar doe kaam it him yn it sin dat er mei syn lilke kop de seis gûnen fuortsmiten hie. De twa oerbleaune gûnen moast er wol oan it wiif jaan. Dêr koe neat mear ôf en de slokjes hat er nei slikje moatten.

Ype Poortinga

Dit ferhaal is, mei skriftlike tastimming fan de erfgenamten fan de skriuwer, oernommen út Ype Poortinga, De held en de draek, folksferhalen fan Roel Piters de Jong. Dat mânske boek waard – ûnder auspysjes fan de Fryske Akademy (nr. 537) – yn 1978 útjûn troch Bosch & Keuning nv, Baarn en De Tille bv, Ljouwert. It is it tredde diel fan de rige Fryske Folksferhalen dêr’t de skriuwer Ype Poortinga (1910-1985) ferhalen yn neifertelde dy’t er ‘yn it fjild’ opfongen hie.

Ien fan syn fertellers wie Roel Piters de Jong, berne yn 1905 te Ousternijegea, in man mei in ôfgryslik goed ûnthâld, dêr’t Poortinga 154 ferhalen fan yn De held en de draek opskreaun hat.