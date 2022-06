In protte ûndernimmers dy’t begjinne, mar ek in protte dy’t ophâlde

Yn maaie fan dit jier binne yn Nederlân goed 21.000 ûndernimmers in bedriuw begûn, 10.000 bedriuwen binne opholden. It tal starters naam mei sechtjin persint ta, it tal bedriuwen dat ophold mei 32 persint, yn ferliking mei in jier lyn.

De measte starters en stoppers binne te finen yn ’e sektoaren sûnens en hoareka, stiet yn in rapport fan de Keamer fan Keaphannel. De groei fan it tal startende bedriuwen yn ’e hoareka is neffens de KfK inkeld ta te skriuwen oan de itensfersoarging by eveneminten, dêr’t selsstannige koks en barista’s ûnder falle.

“Mei it losbarsten fan it festivalseizoen en de ynhelslach fan ferskate feesten en partijen binne it heechtiiddagen foar it leverjen fan iten en drinken oan eveneminten”, seit heechlearaar strategy, organisaasje en ûndernimmerskip Erik Stam. “Yn ’e soarch spilet foaral it ferskowen fan leantsjinst nei selsstannige arbeid, sawol foar ferpleechkundigen as thússoarch.”

Starters binne foaral te finen yn ’e Rânestêd, yn ’e fjouwer grutte stêden. It tal fallisseminten is yn maaie yn ferliking mei april tanommen, mar is mei 161 gefallen noch altyd tige leech.