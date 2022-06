‘Het Uur van de Wolf’ oer de skatten fan de Krim

It is in needlottich tafal dat útrint op in hast net út ’e tiis te heljen swierrichheid: wylst begjin 2014 yn it Amsterdamske Allard Pierson Museum in eksposysje fan keunstskatten út de Krim te sjen is, wurdt dat gebiet troch Ruslân anneksearre. Oan wa moatte nei ôfrin fan de útstalling de unike archeologyske fynsten weromstjoerd wurde? De lokale musa op ’e Krim dy’t se yn betrouwen útliend hawwe? Of oan Oekraïne, it lân dêr’t de Krim foar de anneksaasje ûnder foel?

Nederlân is sûnder dat te wollen ta skiedsrjochter bombardearre. Yn de spannende dokumintêre De schatten van de Krim wit regisseur Oeke Hoogendijk unike tagong te krijen ta de haadrolspilers yn it ynternasjonale konflikt, en leit se de fokus op de identiteit fan beide folken, dy’t woartele binne yn in stoarmeftige skiednis.

De film gie yn 2021 yn premjêre op IDFA.

Rezjy: Oeke Hoogendijk

Produksje: Zeppers Film

Utstjoering: moandei 27 juny om 20.25 oere by de NTR op NPO2

Besjoch in foarfilmke: www.youtube.com/watch?v=Ami6XN5ZMdo.