Heechlearaar Frysk Goffe Jensma benaud foar takomst frisistyk

Goffe Jensma

Goffe Jensma, de heechlearaar Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins, is bang dat it ûnderwiis en ûndersyk op it mêd fan de Fryske taal yn ‘e knipe komme. Dat seit er tsjin it Frysk Deiblêd. Jensma wurdt meikoarten mjirkes en hat noed oer syn opfolging. Hy hopet dat dy him wier ynspanne sil foar de frisistyk. De universiteit hat in pear dagen lyn in fakatuere pleatst foar Jensma syn opfolging. Jensma beklammet dat der ferlet is fan minsken dy’t trochkrûpt binne yn de stúdzje fan it Frysk.