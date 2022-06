Freed minder bussen troch boljeierij

Foto: Wikipedia/PPP – CC BY-SA 3.0

Freed falle rûnom yn Fryslân bussen út, om’t de sjauffeurs boljeie. Hja easkje in bettere cao. De sjauffeurs wize derop dat de wurkdruk te heech is. It syktefersom is slim heech. De sjauffeurs eangje dat der ûnder sokke omstannichheden gjin nije jonge bussjauffeurs mear by komme. Marijn van der Gaag fan it fakbûn FNV seit dat de wurkjouwers arrogant reagearre hawwe op de easken fan de sjauffeurs en dat dy dêrom it wurk in dei lang stake.

Hokker bussen oft wol en net ride freed, is ûndúdlik. Ferfiersbedriuw Arriva rekommandearret elkenien oan om dy deis oar ferfier te sykjen.