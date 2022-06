Foppe de Foarkestekker (gedicht)

Foppe de Foarkestekker

seit it moat dochs net gekker

de gasprizen wurde mar heger

as ûndernimmer krij ik it hieltyd dreger

ik moat der wat op útfine

oars kin ik gjin klanten mear oan my bine

alternative enerzjy ha’k wolris wat oer lêzen

dat moat echt dé oplossing wêze

dat der kaam in wynmûne

en op it dak sinnepanielen

in waarmtepomp

en reinwetter om de húskes troch te spielen

doe noch in grientetún efterhûs

in hôf mei fruitbeammen en beien by de rûs

en foar it bioferskaat in fjild mei blommen

it is echt in lust om dêr te kommen

hy advertearret no dan ek mei in protte flair

Foppe’s Ynsektehotel, no hielendal sirkulêr

Folkje Koster