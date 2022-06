FNP tekenet hjoed gjin stikstofferklearring

De Steateleden fan de FNP sille hjoed foar it Provinsjehûs gjin ferklearring oer de stikstofemisje ûndertekenje. De fraksje is fan betinken dat besluten net op ’e dyk nommen wurde mar op it plak dêr’t dat heart, yn it Provinsjehûs.

De FNP-fraksje begrypt de noeden dy’t der binne en is net wiis mei de rûte dy’t troch De Haach keazen is. De FNP hâldt fêst oan de eigen ‘Fryske oanpak’. Der is in oerskot oan stikstof yn de natuer. Yn ’e mande mei de oangeande sektor moat it provinsjebestjoer in oplossing fine en ta in oan de grûn bûne en ekstensivere foarm fan buorkjen komme. Dêr moatte perspektyf en de demokratyske legitimaasje yn foarop stean. De ynset fan de FNP foar Fryslân as lânbouprovinsje foar no en yn de takomst sil stevich wêze. Mar wol op it plak dêr’t dat heart.