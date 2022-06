5 o/m 30 septimber: Lês-mar-foarwiken

Fan 5 o/m 30 septimber binne de Lês-mar-foarwiken der wer. Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân foarlêzen út it nije Tomke-boekje. Nei it foarlêzen krije alle pjutten it boekje mei nei hûs. Dit jier is it tema ‘thús’.

In nij Tomke-temaboekje: Thús by Tomke!

It nije Tomke-boekje hjit: Thús by Tomke!. Berber Spliethoff, Geartsje Douma, Reina&Greetje, Riemkje Pitstra, Antsje de Vries en Mirjam van Houten ha prachtige nije ferhaaltsjes skreaun en Luuk Klazenga, Mirjam van Houten en Aukje Visser ha dêr moaie yllustraasjes by makke. De ferhaaltsjes geane oer fan alles wat pjutten belibje kinne: oer ferhúzjen, in pyamadei en plakhúskes. En yn watfoar hûs wennet in reus of in kabouter? Fansels steane der ek wer nije ferskes en opsisferskes yn it boekje en yn ’e midden sit in moaie fertelplaat oer Tomke syn hûs. Yn de Lês-mar-foarwiken wurde de boekjes fergees útdield oan alle pjutten op de pjutte-opfangplakken en bernesintra. In Stellingwerfske ferzje fan it Tomke-boekje is der ek wer. Nei it foarlêzen krije alle pjutten it boekje mei nei hûs.

Meidwaan oan de lês-mar-foar-wiken

Alle pjutte-opfanglokaasjes en bernesintra krije yn july in foarlêspakketsje mei mear ynformaasje en tips foar it freegjen fan foarlêzers. Ein augustus krije alle lokaasjes automatysk boekjes besoarge, foar it tal pjutten dat dêr ynskreaun stiet. Gastâlden dy’t meidwaan wolle, kinne harren adres en it tal pjutten foar 1 july maile oan ynfo@tomke.frl. Sy krije dan yn july in foarlêspakketsje om har ta te rieden.

Feest yn de byb: dûnsje, sjonge en muzyk meitsje mei Tomke

Om de Lês-mar-foarwiken hinne is it ek feest yn de biblioteek. Dêr kinne bern feest fiere mei de muzikale foarstelling ‘It is feest!’ fan Janneke Brakels, of mei Tomke en Yana Yu op bearejacht yn de foarstelling fan De Vertellende Piano. Yn guon biblioteken kinne bern ek mei Tomke op ’e foto. Ynformaasje oer plak en tiid fan de foarstellingen is by de biblioteek te finen. Dy’t it nije Tomke-temaboekje noch net hat, kin it dêr yn de Lês-mar-foarwiken fergees krije.

Fergees boekje fan Keimpe de Krokodil

Yn Spoar 8, de metoade Frysk foar it basisûnderwiis, helpt Keimpe de Krokodil bern fan 4-8 jier mei harren Fryske wurdskat en it Frysk lêzen. Krekt as Tomke wol Keimpe ek graach dat bern mear Fryske boeken en ferhaaltsjes lêze. Sa leare se it Frysk nóch better! Njonken it fergeze Tomke-temaboekje is der dêrom dit jier ek wer in fergees Keimpeboekje. It tredde Keimpeboekje hat as titel Nei bûten en is yn de Lês-mar-foarwiken foar bern fan 4-8 jier fergees by de biblioteek op te heljen. Sjoch op keimpe.frl foar mear ynformaasje. Dêr binne ek ynteraktive sykplaten te finen.

Nije útstjoeringen fan Tomke op TV

Fan 5 septimber ôf binne der wer hagelnije Tomke-útstjoeringen op ’e telefyzje. Dy binne te sjen yn it programma Tsjil, alle dagen fan 6.00-9.00 oere moarns by Omrop Fryslân. De ôfleveringen binne ek te finen op Tsjil.omropfryslan.nl. Nij dit jier: op Tjitsfloch binne alle ferhaaltsjes en ferskes út it boekje te hearren.

De Lês-mar-foarwiken wurde organisearre troch de Tomke-wurkgroep (Fers, Cedin, SFBO, Omrop Fryslân en Afûk). Mear ynfo op www.tomke.frl.