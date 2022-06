Drokte yn East-Fryslân troch tenktoeristen

In protte minsken út it easten fan Nederlân rieden hjoed nei Dútslân ta om te tenken. Dútslân hat de belesting op brânstof hjoed ferlege, sadat de benzine der oeral likernôch 35 sint goedkeaper wurdt. De prizen wiene yn Dútslân al justjes leger as yn Nederlân.

Yn East-Fryslân soarge dat foar lange rigen foar de pompen, dêr’t ek in protte giele kentekens fan Nederlânske auto’s yn stienen.

In mingel Euro 95 kostet krekt oer de lânsgrins op it stuit likernôch 1,85 euro, dat ticht by de priis sit dy’t yn Nederlân betelle waard foardat de oarloch yn ‘e Oekraïne begûn.