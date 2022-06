CDA Fryslân wol gjin nije N2000-gebieten yn Fryslân

It CDA Fryslân wol gjin nije ekstra stikstofgefoelige Natura2000-gebieten yn Fryslân. Yn de keamerbrief fan 10 juny lêstlyn binne plannen opnommen om ekstra stikstofgefoelige natuer ta te heakjen yn it gebiet de Aldegeasterbrekken, Fluezen en omkriten. It aktualisearjen fan de Fûgelrjochtlinen kin der ek ta liede dat der nije Natura2000-gebieten yn Fryslân oanwiisd wurde. It CDA ropt de provinsje dêrom yn in moasje op om alles yn it wurk te stellen by de Europeeske Uny en it Ryk om foar te kommen dat der ekstra N2000-gebiet oanwiisd wurdt.

De lânbousektor sil bydrage moatte oan it realisearjen fan dy opjefte foar nije Natura2000-gebieten. Wurdfierder Anne Schelhaas: “De opjefte yn alle gebieten is al tige grut. Wy moatte dy no net noch grutter meitsje. It plattelân fan ús provinsje moat leefber bliuwe en dêr heart in sûne agraryske sektor by.”

De provinsje hat yn syn reaksje it Ryk al witte litten it net iens te wêzen mei de plannen, en de Fryske CDA-fraksjes hawwe mienskiplik ek in brief nei it ministearje stjoerd dêr’t sy yn witte litte it net iens mei de foarnommen plannen te wêzen.

Taheakke: Moasje frjemd fan CDA Fryslân