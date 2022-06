Briefkje oer taal (19)

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief (sjoch Briefkje oer taal (18) | It Nijs)

Bêste Ed,

Do leist my ferline wike in pear kwestjes foar. De earste hie mei taalgefoel te meitsjen: wêrom is it yn it Hollânsk net gekoffiedronken, mar koffiegedronken. It is dochs ek gestofzuigd en net stofgezuigd of stofgezogen?

Ik wit net oft soks út te lizzen is. Us taalgefoel is ûntwikkele trochdat we as bern oaren praten hearden. Unbewust learden we dat der wetmjittichheden binne, en dat foar guon wurden itselde jildt en foar oare krekt wer net. We sille ús wolris fersind hawwe en miskien hawwe oaren ús ferbettere of fielden we sels oan dat der mear en oare regels en ek útsûnderingen binne.

Fryskpraters hawwe lang oanfield dat it ôfslutend mulwurd gjin foarheaksel ge- kriget. Wy hawwe fytst en net gefytst, swommen en net geswommen. Troch opkringende beynfloeding fan it Hollânsk komt dat oanfielen mooglik wol faaier te stean. In protte minsken sizze dat se doe en dêre geboaren binne. Se sille wol witte dat berne it krekte wurd is, mar dat heart harren faaks wat te bot. It foarheaksel ge- jout oan de sin in kadâns dy’t in Fryske sin mei berne misse moat. Miskien spilet dat ek mei.

Yn it Frysk sette we, krekt as yn it Hollânsk, wol ge- foar tiidwurden om der haadwurden fan te meitsjen: geflean en geheister, wurden dy’t op aktiviteit slane. We kenne ek haadwurden as gebak, gehak en gedicht, resultaten fan prosessen. Dat fielt al wat frjemder. As it dominante Hollânsk der net west hie, hiene we it miskien wol oer ‘bakte traktaasje’, ‘fynmeald fleis’ en dicht hân. Dêr hiene we ek bêst mei libje kinnen. Wurden dy’t ek oernommen en ynboargere binne: gehoar, gesicht, gefoel. Wy hiene inoar ek goed ferstien as sein waard: “It hearren en sjen wurdt minder” en “It fielen hat by har de oerhân.” In wurd dat guon Friezen ek samar oer de lippen komt is gesûn, as se oanfiele dat gesond derby troch is. Sûn liket wer te koart, te bot te wêzen.

Do hiest it ek oer betsjuttingsferskil tusken ‘hy autorydt’ en ‘hy rydt auto’. Op it gefaar ôf dat ik dy mar mar wat wiismeitsje, besykje ik it út te lizzen. As immen oan it autoriden is, kinst sizze ‘hy autorydt’. As er in rydbewiis hat, dus autoride kin, kinst sizze ‘hy rydt auto’ en miskien rydt er ek noch wol scooter, mar we sizze net ‘hy reedrydt’. Fan ien dy’t op in muzykynstrumint spylje kin, kinst sizze dat dy piano, fioele of wat foar ynstrumint dan ek mar spilet. Seist dat immen pianospilet, dan giet it oer it dermei dwaande wêzen. Sa kinst sizze dat dyn dochter deis wol fiif oeren pianospilet en dat it mar lestich foar dyn soan is, omdat dy foar syn stúzje ek oeren trompetspilet. As ienkear dúdlik is op hokker ynstrumint se spylje, dan prate we fan spyljen of ek wol fan striken of blazen, sa’t we ek folsteane mei riden as de harker wol begrypt mei hokker reau dat dien wurdt.

Ik lit it hjir by, want oars wurdt myn brief te lang, mar ik tink dat oer sokke kwestjes wol hiele haadstikken te skriuwen binne.

Mei freonlike groetnis,

Jan