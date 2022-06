Brabanners blaze Fryske drugsskuorre op: ien dea, de oare ferwûne

Op in boerehiem ûnder de Haule is woansdei in skuorre ûntploft. Der blykte in geheim fabryk yn te sitten dêr’t misdiedigers ferbeane drugs makken. Nei de ûntploffing hong der in skoft in smoarge lucht yn ‘e omkriten.

Sokke saneamde “drugslaboratoariums” wurde gauris op it plattelân oantroffen. Se leverje gemyske middels dy’t lju keapje wolle om der wyld of kalm fan te wurden of om drôchbylden op te roppen. De middels binne strang ferbean. By it meitsjen derfan ûntstiet fergiftich ôffal, dat gauris yn ‘e natoer stoart wurdt.

By de knal is in Brabanner slim ferwûne rekke. In oare man rekke dea. Oft hja de makkers fan de drugs binne, is noch net wis. In buorfrou foel troch de knal fan ‘e bank. Hja hie Oekraïners oer de flier dy’t de oarloch ûntflechte binne en by binne raar kjel wurden.