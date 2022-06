Bondelpresintaasje ‘Minym ferweech / Minieme gebaren’ op 11 juny by de Afûk

Gedichten fan Peter van Lier, no yn in twatalige útjefte

Nigethawwers binne fan herte wolkom om de boekpresintaasje fan Minym ferweech / Minieme gebaren by te wenjen.

Datum: sneon 11 juny

Tiid: 11.00 oere

Plak: Afûk boek- en kadowinkel yn Ljouwert

De ûntfangst is om 11.00 oere. Om 11.15 oere set de presintaasje útein mei in wolkomstwurd fan Ernst Bruinsma. Dêrnei is it wurd oan Peter van Lier, dy’t fertelle sil oer syn bân mei Fryslân en oer hoe’t it lânskip syn gedichten beynfl oedet. It earste eksimplaar fan de bondel wurdt oanbean oan Elske Schotanus, dy’t de Fryske oersetting fan de gedichten makke hat. Peter en Elske sille beide ek gedichten út de bondel foardrage.

Wa’t ienris

Op ’e nij sa’n dei. Mei sinne

mar net te waarm. Sa’n dei.

Gelokkich falt my ek no wer yn ’t sin.

Wa’t ienris it behoffenjen

fan in fielerke waarnommen hat wit:

set noait sûnder euvelmoed de foet op it gers.

Op syn rêch lizzend is ek de lytste snúttuorre

kwetsber.