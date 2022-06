Bêste hybride wurkjouwers yn Fryslân

It lanlik mobiliteitsplatfoarm Zo Werkt Het! is in inisjatyf fan tolve mobiliteitsnetwurken. Dy sette har mei-inoar yn foar it stimulearjen fan duorsum en tûk wurkjen en reizgjen. It Ryk en de regionale oerheden hawwe dat mooglik makke.

Yn Fryslân hjit it inisjatyf Werk Slim, Reis Slim (WSRS).

De kampanje fan Zo Werkt Het! om de bêste hybride wurkjouwer fan 2022 te finen hat in protte reaksjes oplevere. Hûnderten wurknimmers droegen harren wurkjouwers foar.

Winners yn Fryslân

Yn fjouwer kategoryen (neffens it oantal wurknimmers) hat WSRS de Fryske prizen útrikt.

0-20: HDM Pipelines BV, Ljouwert

20-50: Better Be Goods, Harns

50-200: Voort, It Hearrenfean

200+: Gemeente Ljouwert

Dy priiswinners tingje mei nei de lanlike prizen, dy’t moarn bekend makke wurde.