Bearepleach yn Roemenië

De Roemeenske plysje hat it der mar drok mei: hieltyd mear bearen dy’t yn doarpen komme dêr’t se om fretten sykje. Sûnt 2016 jildt yn Roemenië in jachtferbod op bearen. Dêrtroch binne der no aardich mear.

De ynwenners binne net sa bliid mei de gasten en melde it by de plysje. Ofrûne jier wiene der mear as achthûndert fan sokke meldingen. De plysje besiket de bisten werom de bosk yn te krijen. Dat dogge se mei in piperspuitbus en troch in protte lawaai te meitsjen. Mar de bisten komme hieltyd wer werom.

In oplossing foar it beareprobleem is der noch net. Wol wurde de bisten goed yn ’e gaten holden, sadat minsken op tiid warskôge wurde kinne.

Besjoch in filmke fan it NOS Jeugdsjoernaal op YouTube.