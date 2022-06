Baangarânsje foar studinten learare-oplieding Sorbysk

Wa’t yn Leipzig de learare-oplieding Sorbysk folget, kin rekkenje op in baan oan in skoalle dy’t it fak Sorbysk jout. Dat jildt foar sawol it basis- as in fuortset en beropsûnderwiis. Dat hawwe de learare-oplieding en de dielsteat Brandenburch mei-inoar ôfpraat.

As tsjinprestaasje moatte de studinten harren staazjes ek op in skoalle yn it Sorbyske gebiet rinne. De regeling is derfoar ornearre om de krapte oan leararen Sorbysk oan te pakken.

Der binne fjirtjin basisskoallen, fiif skoallen foar fuortset ûnderwiis en ien beropsoplieding dy’t Sorbysk as fak oanbiede. Op al dy skoallen wurkje mar 79 leararen dy’t Sorbysk jaan kinne.

It Sorbysk is in Slavyske taal, dy’t praat wurdt yn it easten fan de dielsteaten Brandenburch en Saksen. It hat twa dialekten, it Heech- en it Leechsorbysk. Mei-inoar binne der sa’n tritichtûzen sprekkers. It Leechsorbysk is folle slimmer bedrige as it Heechsorbysk.