Armeen rydt yn Berlyn op groep minsken yn

In Armeenske man is woansdeitemoarn yn it Dútske Berlyn op in groep fuotgongers ynriden. Hja rûnen op ‘e stoepe. Nei alle gedachten giet it om in groep learlingen dy’t op skoalreiske wie. De learares is dearekke. Fiif oare minsken binne yn libbensgefaar, tsientallen oaren binne ferwûne.

De 29-jierrige man wenne al jierren yn Dútslân. Hy ried om healwei alven hinne mei in sulverkleurige Renault Clio mei hege snelheid de stoepe by de Gedächtniskirche oan de Kurfürstendamm op en ried dêrnei dwers troch de mannichte troch. Op hast itselde plak ried yn desimber 2015 de Tunesiër Anis Amri op besikers fan in krystmerk yn. Dat koste trettjin minsken it libben.

De auto jage mei hege snelheid noch sa’n twahûndert meter fierder oer de stoepe en ried úteinlik troch de etalaazje fan in winkel, dêr’t er stean bleau. Omstanners griepen de man beet en hâlden him fêst oant de plysje kaam. Dy hat him fêstnommen.