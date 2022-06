Amerikaanske dielsteaten wer sels baas oer fruchtôfnimming

Foto: Unsplash

Yn it Noard-Amerikaanske lân Feriene Steaten komt it rjocht om wetten oangeande fruchtôfnimming te meitsjen wer by de folksfertsjintwurdiging te lizzen. Dat hat de heechste rjochtbank yn it lân freed besletten.

De Feriene Steaten meie in lân mei ien offisjele taal wêze, it is kultureel uterstee net in ienheid. Oer de kwestje oft froulju dy’t wetter yn ‘e kelder hawwe de frucht weimeitsje litte meie, wurdt yn de grutte stêden oan ‘e seekusten gâns oars tocht as yn de boerefermiddens yn it binnenlân. Dochs gouwen rûnom deselde regels. Dat komt troch in beslút fan in rjochtbank út 1973. Oft dy dêr it foech ta hie, hat altiten juridysk omstriden west.

It beslút waard nommen yn in saak dy’t in frommeske út de dielsteat Teksas oanspand hie. Hja hie wat skipe en woe derfan ôf, mar dat mocht net neffens de wetten fan Teksas. Hja brocht de saak foar de rjochter en dy oardiele dat de polityk him net oer it rjocht fan froulju útsprekke mocht om sels út te meitsjen oft se in bern krije soene of net. De heechste rjochtbank fan it lân befêstige dy útspraak, alteast foar de earste trije moannen dat in frommeske swier is. De heechste rjochters basearren dat oardiel op ‘e grûnwet. Dêr stiet net mei safolle wurden yn dat minsken baas oer eigen lea binne, mar neffens harren wie it boadskip dat minsken oer priveesaken sels beslute meie wol tusken de rigels te lêzen. Neffens de rjochters hearde it rjocht fan froulju om sels út te meitsjen oft se yn ‘e kream woene dêr ek ûnder.

Oft de rjochters op basis fan dy eigen ynterpretaasje fan de grûnwet folksfertsjintwurdigers fan dielsteaten ferbiede meie om wetten te meitsjen, is in juridyske kwestje dêr’t sûnt wiidweidich oer diskusjearre wurdt. Yn 1992 oardiele de heechste rjochtbank nochris oer de saak en dy waard doe mei in pear lytse oanpassingen bekrêftige.

Dit jier makke de heechste rjochtbank fan de Feriene Steaten lykwols buorkundich dat er de saak op ‘e nij besjen soe. Earder wiene rjochters dy’t oansteld wiene troch politisy fan de Demokratyske Partij yn ‘e mearderheid en dy partij is foarstanner fan it rjocht fan froulju op selsbeskikking oer de eigen lea. No binne rjochters fan de Republikeinske Partij yn ‘e mearderheid en dy is krekt foarstanner fan it libje litten fan ‘e frucht, dy’t hja al as in minskepersoan beskôgje. Yn ‘e Feriene Steaten wurdt dy omslach fan de rjochtbank gauris sjoen as in teken dat rjochters fia harren útspraken oan polityk dogge.

De rjochters hawwe hjoed oardiele dat harren foargongers yn 1973 sa’n polityk beslút samar net by de polityk wei helje mochten. It foech om regels oangeande fruchtôfnimming te meitsjen leit wer by de demokratyske ynstitúsjes fan de dielsteaten. Trettjin fan ‘e fyftich dielsteaten hawwe harren al op it oardiel fan freed taret troch wetten oan te nimmen dy’t jildich wurde op it stuit dat de rjochterlike útspraak fan 1973 ferfalt. Dat betsjut dat fruchtôfnimming yn dy dielsteaten no fuortendaliks ferbean is. Yn seis oare steaten lizze noch âlde wetten dy’t nea ûnjildich ferklearre binne.