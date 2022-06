Waarpraatsje: Noflik simmerwaar

DE JOUWER – It wie in kreas wykein, mar wol ien mei in flinke pûster wyn. It bliuwt noflik simmerwaar.

Sneintenacht kin der op guon plakken in bui falle. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 11 graden.

Moandei skynt de sinne geregeld en it bliuwt, sa goed as, drûch. De noardwestewyn is matich. By de noardlike kust lâns is de wyn frij krêftich. De temperatuer leit tusken 14 en 18 graden.

Tiisdei feroaret der noch net folle, fan woansdei ôf wurdt it in hiel stik waarmer.

Jan Brinksma