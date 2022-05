Wjuklam (gedicht)

‘Wjuklam’ is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. It gedicht is skreaun nei oanlieding fan de misstannen dy’t oan it ljocht kamen om it tv-programma The Voice of Holland hinne en de uterings fan Johan Derksen yn it tv-programma Vandaag Inside.

De Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma: “Der komt gauris in ferhaal oer seksueel misbrûk boppe tafel dat net ûnderdocht foar De Smearlappen fan Anne Wadman. Wat fan ‘t jier begûn mei in dickpic is útrûn op in hiele rige skandaalferhalen. Op it stuit hâldt Johan Derksen de bychtstoel beset. Tiid foar in poëtyske reaksje.”

De Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse binne werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân.