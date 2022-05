Waarpraatsje: Woansdei wer sinne

DE JOUWER – Dagen mei sinne en dagen mei bewolking wikselje inoar op it stuit ôf. Tiisdei wie it skier, mar woansdei lit de sinne him wer sjen.

Tiisdeitenacht binne der flinke opklearringen en op guon plakken soe damp ûntstean kinne. De wyn is swak en komt út ferskillende rjochtingen. De temperatuer komt hiel ticht by it friespunt.

Woansdei skynt de sinne flink, mar der is wol (wat) hege bewolking en letter op ‘e dei soe der ek wat bewolking oerdriuwe kinne. De swakke wyn út ferskillende rjochtingen giet yn ‘e middei nei it noardwesten. It wurdt tusken 10 en 14 graden.

Fan tongersdei ôf wurdt it wat mylder.

Jan Brinksma