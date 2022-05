Waarpraatsje: Waarm mar ûnstabyl

DE JOUWER – It is simmersk en dat bliuwt it dizze wike ek, mar hiel stabyl is it net.

Moandeitenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it 12 graden.

Tiisdei skynt de sinne geregeld. De wyn komt út ferskillende rjochtingen en is swak oant matich. De temperatuer leit tusken 18 en 22 graden.

Woansdei, tongersdei en freed wurdt it waarmer.

Jan Brinksma