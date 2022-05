Waarpraatsje: Stadichoan mylder

DE JOUWER – Nei in rite mei te kâld waar foar de tiid fan it jier, wurdt it no stadichoan mylder, mar hielendal stabyl sil it net wêze.

Moandeitenacht binne der opklearringen en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. By in swakke eastewyn leit de temperatuer tusken 4 en 7 graden.

Tiisdei skynt de sinne earst geregeld, mar yn ‘e middei is der kâns op in pear buien, miskien wol mei tonger en wynpûsten. De wyn komt út ferskillende rjochtingen en is swak oant matich. It wurdt in graad of 17.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma