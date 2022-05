Waarpraatsje: Simmer

DE JOUWER – It wie tiisdei suver hast in neare dei en it bliuwt ek noch in pear dagen waarm.

Tiisdeitenacht is it earst frij helder, mar geandewei de nacht rekket de loft berûn. By in swakke oant matige sudewyn is it mei 14 graden wol in mylde nacht.

Woansdei wikselje bewolking en sinne inoar ôf. De wyn is swak oant matich en giet fan it suden nei it westen. De temperatuer leit tusken 20 en 24 graden.

Fan tongersdei ôf nimt de kâns op in rein- of tongerbui ta. It bliuwt noch wol waarm.

Jan Brinksma