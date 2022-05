Waarpraatsje: Oanhâldend fris

DE JOUWER – Nei in skiere sneon en in snein mei sa út en troch wat mear sinne, wurdt it moandei wer in kreaze dei. It bliuwt wol oan ‘e kâlde kant.

Sneintenacht klearret it flink op en op guon plakken soe damp ûntstean kinne. De swakke wyn komt út ferskillende rjochtingen en de temperatuer leit op de measte plakken krekt boppe it friespunt.

Moandei skynt de sinne geregeld, mar letter komme der wol hingelwolken. By in swakke noardewyn wurdt it net folle waarmer as 12 graden.

Nei moandei feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma