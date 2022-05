Waarpraatsje: Net folle feroaring

DE JOUWER – It wie in skiere dei, mar tongersdei sille wy de sinne grif wol wer sjen.

Woansdeitejûn kin it op guon plakken wat reine, mar woansdeitenacht wurdt it wer drûch en letter klearret it op. De westewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Yn ‘e rin fan ‘e nacht jout de wyn him wat del. It wurdt 8 graden.

Tongersdei skynt de sinne earst flink, mar letter komme der ek hingewolken en is der kâns op hege bewolking. De wyn komt út it westen oant súdwesten en wurdt geandewei de dei matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit tusken 14 en 17 graden.

Freed feroaret der hast neat oan it waar.

Jan Brinksma