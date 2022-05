Waarpraatsje: Moandei noch fris

DE JOUWER – Nei in, foar de tiid fan it jier, kâld wykein sil it dizze wike stadichoan waarmer wurde, mar moandei is it noch fris.

Sneintenacht wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf en der kinne noch in pear buien falle. De weste- oant noardwestewyn is swak, by de kust lâns matich. It wurdt in graad as 6.

Moandei skynt de sinne sa út en troch en der soe noch hieltyd in bui falle kinne. By in swakke oant matige westwyn wurdt it op syn heechst 14 graden.

Fan tiisdei ôf geane wy rjochting ’e 20 graden.

Jan Brinksma