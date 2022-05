Waarpraatsje: Moandei buien

DE JOUWER – Nei in moai wykein krije wy noch in mylde moandei, mar wol mei (tonger)buien.

Sneintenacht is it earst helder, mar letter rekket de loft berûn. By in swakke oant matige súdeastewyn wurdt it 11 graden.

Moandei sjogge wy de sinne net in hiel soad. Yn ’e moarntiid kin it op guon plakken wat reine en yn ’e rin fan ’e dei falle der in pear buien, miskien wol mei tonger. De swakke oant matige wyn komt earst út it súdeasten, mar letter út ferskillende rjochtingen. It sil krapoan 20 graden wurde.

Op ’e oare dagen fan dizze wike helje wy de 20 graden net mear.

Jan Brinksma