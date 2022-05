Waarpraatsje: Fris

DE JOUWER – It wie tiisdei in buiïge dei en woansdei kin der ek noch in bui falle. Waarm is it wis net mear.

Tiisdeitenacht binne der opklearringen en op guon plakken soe noch in bui falle kinne. De wyn komt út it súdwesten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit tusken 6 en 9 graden.

Woansdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf en der kin noch hieltyd in bui falle, mar in wiete dei wurdt it grif net. De súdwestewyn boazet oan en wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt op syn heechst 17 graden.

Tongersdei en freed feroaret der net folle.

Jan Brinksma