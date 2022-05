Utrikking Libris Literatuerpriis by ‘Nieuwsuur’

Op moandeitejûn 9 maaie makket sjueryfoarsitter Ahmed Aboutaleb, boargemaster fan Rotterdam, yn Nieuwsuur (NOS/NTR) de winner fan de Libris Literatuerpriis 2022 buorkundich. Dat bart streekrjocht út Felix Meritis yn Amsterdam wei.

De nominearre skriuwers komme earst oan it wurd yn in rapportaazje. Dêrnei skeakelet Nieuwsuur streekrocht oer nei it bekendmeitsjen fan de winner. Oan ’e ein fan de útstjoering praat presintator Jeroen Wollaars yn de studio yn Hilversum mei de winner.

De nominearren fan 2022:

Nico Dros – Willem die Madoc maakte

Mariken Heitman – Wormmaan

Auke Hulst – De Mitsukoshi Troostbaby Company

Deniz Kuypers – De atlas van overal

Renée van Marissing – Onze kinderen

Lisa Weeda – Aleksandra

De winner ûntfangt 50.000 euro. Ferline jier wûn Jeroen Brouwers de Libris Literatuerpriis foar Cliënt E. Busken.

Nieuwsuur (NOS/NTR)

Moandei 9 maaie 2022, 21.30 oere op NPO 2

Presintaasje: Jeroen Wollaars