Unbemanne Boeing Starliner foar it earst oan romtestasjon keppele

It romteskip dêr’t Boeing astronauten mei nei it ISS bringe wol, is foar it earst by it romtestasjon oankommen. De ûnbemanne CST-100 Starliner keppele himsels sneon om 02.28 oere Nederlânske tiid oan it ISS.

NASA dielde it momint fan de keppeling op Twitter:

It is in wichtige stap foar Boeing. In suksesfolle ûnbemanne testflecht nei it ISS is in betingst om astronauten foar NASA ferfiere te meien. In earder besykjen ein 2019 gie mis. Troch in kompjûterflater mei de systeemklok kaam de kapsule yn in ferkearde baan telâne en dêrtroch koe de kapsule it ISS net mear berikke.

De kapsule kaam doe noch wol feilich op ierde werom, mar letter waarden noch twa softwareflaters ûntdutsen dy’t jammerdearlik útpakke kinnen hiene. En de Boeing bliek net alle systemen ûnder de juste omstannichheden test te hawwen.

Nei ûndersyk fan Boeing en NASA fierde Boeing tsientallen korreksjes troch. Mar troch noch mear softwareproblemen en maleur oan de ôfslútkleppen fan de oandriuwraketten waard in nije testflecht hieltyd opnij útsteld. Tongersdei gie de Starliner úteinlik dochs noch op wei fan de lansearbasis yn Floarida ôf, boppe-op in Atlas V-raket.

De CST-100 Starliner is, nei de Crew Dragon fan SpaceX, it twadde kommersjele Amerikaanske romteskip dat astronauten yn in baan om de ierde bringe kin. De twa romteskippen ferfange de spaceshuttle dy’t yn 2011 út de feart nommen waard. Troch de kommersjele inisjativen is NASA net mear ôfhinklik fan de Russyske Sojoez foar it transport fan Amerikaanske astronauten.

It romteskip fan Boeing kin op syn meast sân minsken ferfiere en liket wat foarm oangiet op de âlde Apollo-kapsules en ek op NASA’s nije Orion-romteskip, mar yn tsjinstelling ta dy twa lânet de kapsule fan Boeing net yn see mar op lân. De Starliner dy’t no oan it ISS keppele is, bliuwt fjouwer of fiif dagen by it romtestasjon foar’t de kapsule nei de Feriene Steaten weromgiet.

Besjoch de film fan NASA fan de lansearring: