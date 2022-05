Toeristebelesting Fryslân giet mei 9,5% omheech yn 2022

Foar in oernachting yn in Frysk hotel betellet men yn 2022 9,5% mear toeristebelesting as ferline jier. Yn Fryslân gie it taryf dêrmei it sterkst omheech fan alle Nederlânske provinsjes. De trochsneed toeristebelesting bedraacht dit jier € 1,85 de persoan de nacht. Dat docht bliken út it jierlikse ûndersyk fan Bungalowparkoverzicht.nl nei toeristebelesting.

Grutste taname op It Hearrenfean

Yn acht fan de achttjin Fryske gemeenten is dit jier in ferheging trochfierd yn it taryf foar de toeristebelesting neffens 2021. Op It Hearrenfaen hawwe toeristen te krijen mei de grutste taname: it taryf gie omheech fan € 1 nei € 2,35 de persoan de nacht (+135%). It Hearrenfeanske taryf naam dêrmei, op it Noard-Hollânske Uithoorn nei, it sterkst ta fan alle Nederlânske gemeenten.

Weststellingwerf stiet lykwols boppeoan de list fan djoerste gemeenten yn Fryslân: de hichte fan de toeristebelesting is dêr € 4,74. Waadhoeke en Smellingerlân binne de iennige Fryske gemeenten dêr’t dit jier gjin toeristebelesting ynbard wurdt. Yn Dantumadiel wurdt it leechste bedrach fan in toerist frege (€ 1). Achtkarspelen fierde dit jier foar it earst toeristebelesting yn en rekkenet in taryf fan € 1,50.

Relatyf lege toeristebelesting yn Fryslân

Nettsjinsteande dat de toeristebelesting yn Fryslân dit jier hurder omheech gie as it lanlik trochsneed fan 5,2%, binne toeristen der relatyf net folle jild kwyt oan toeristebelesting. Yn hiel Nederlân leit it trochsneed nammentlik achttjin sint heger. Yn Noard-Hollânske gemeenten wurdt yn trochsneed it heechste belestingtaryf hantearre. Toeristen betelje dêr gemiddeld € 2,95 de persoan de nacht. Yn Amsterdam leit dat bedrach sels op € 11,29.

Benijd nei de hichte fan de toeristebelesting yn jo gemeente of fan jo fakânsjebestimming? Sjoch dan op www.bungalowparkoverzicht.nl/nieuws/toeristenbelasting-2022.

Undersyksferantwurding

Bungalowparkoverzicht.nl docht in jierliks ûndersyk nei de toeristebelesting yn Nederlân. Undersyksdata is hânmjittich sammele op basis fan gemeentlike en (desintrale) oerheidswebsiden. De data is oanfolle oan ’e hân fan sifers fan it CBS.

By de gemeenten dy’t in persintaazje fan de oernachtingspriis hantearren yn stee fan in fêst bedrach, is útgien fan in trochsneed oernachtingspriis. Dy wurdt alle jierren fêststeld op basis fan de konsumintepriisyndeks foar akkomodaasjes fan it CBS. Dêrtroch kinne de gemeentlike en trochsneed tariven fan 2022 licht ôfwike fan 2021.