Sybren Singelsma: It wurdt neat mear mei Ruslân

Kollum

It grutste ryk dat ea op ierde bestien hat, wie it Mongoalske ryk fan Dzjenghis Kahn. Kahn wie tûk yn it feroverjen, mei in simpel resept.

Kaam er mei syn troepen foar in stêd, dan hiene de ynwenners de folgjende kar: of daliks oerjaan, of belegere wurde mei de garânsje dat, mochten se ferlieze, alle ynwenners, mar dan ek echt allegearre, troch Kahn útmoarde wurde soene.

It Mongoalske ryk is letter útinoar fallen en de hjoeddeiske Russyske federaasje nimt in stik fan dat plak yn. It liket derop dat it net allinnich it fysike plak ynnimt, mar dat it ek in oantal fan de metoaden fan Kahn oernommen hat. Wat yn Mariopoel en oare Ukraynske stêden bart, liket der in soad op. Totale ferneatiging.

En wêrom, freegje ik my ôf. As men dan sa graach feroverje wol, dan lit men dochs wat oer? Want it liket my sterk dat Pûtin in soad wurk meitsje sil fan de weropbou.

Dat er in taalminderheid beskermje wol, klinkt wol sympatyk. Mar hoewol’t ik my graach foar it Frysk drok meitsje, soe ik dochs net wolle dat Fryslân ferneatige waard om de taal te respektearjen. En sa tinke de Russysk pratende Ukrainers der leau ik ek oer.

Nee, dat is allegearre ôflieding. It giet om de geopolitike kontekst. Bedoelingen blike út de resultaten. Of dochs de resultaten dy’t men tocht hie te berikken.

Neffens earste minister Medvedev is de Russyske dream it behearskjen fan Eurazie, fan Lissabon ôf oan Vladivostok ta. Asjebleaft, de man hat it sels sein.

Dat Ukraine der noch jierren yn pún sketten by leit, ynteressearret dy mannen net. Wat telt is it nôt, de havens, it territoarium. De minsken kinne flechtsje om Europa te destabilisearjen, of se stjoere se nei Sibearie en fierder. Fan gjin belang.

Dat is de nije realiteit, en hoe geane wy dêr mei om?

Alle hannel mei Ruslân sil dat lân allinnich mar better yn steat stelle om ús te ferneatigjen. Op dit stuit liket in totale isolaasje dan ek it bêste dat we dwaan kinne en fierders ús definsje wer opbouwe.

Spitich, mar it is net oars.