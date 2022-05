Skoallen krije materiaal foar lessen Frysk tenei kado

Foto: pixabay.com

Skoallen hoege de lesmaterialen foar it fak Frysk tenei net mear selst te beteljen. Se krije dy kado fan de provinsje Fryslân. Dat hat de provinsje tiisdei buorkundich makke.

Basisskoallen krije fergees in abonnemint op it tydskrift Tsjil en de digitale learmetoade Spoar 8. Skoallen yn it fuortset ûnderwiis krije it tydskrift Linkk en de digitale learmetoade Searje 36. De tydskriften wurde makke troch Cedin yn Drachten, de online-learmetoaden troch de Afûk yn Ljouwert. Dy organisaasjes jouwe skoallen ek foarljochting oer de bêste manier om it materiaal yn de les te brûken.

De provinsje wol dat alle skoallen yn Fryslân yn 2030 de wetlike kearndoelen foar it fak Frysk helje. It skinken fan it learmateriaal moat dat foar de skoallen makliker meitsje. De provinsje kriget it jild foar de metoaden fan it Nederlânske ministearje fan ûnderwiis, dat derta ferplichte is om by te dragen oan it fak Frysk.