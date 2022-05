Sintrale ferwaarming wurdt ôfskaft

Yn 2026 meie der yn Fryslân en de oare Nederlânske provinsjes gjin nije sintrale ferwaarmings mear ynstallearre wurde. It Nederlânske regear hat besletten dat dy fan dat jier ôf ferfongen wurde moatte troch ferwaarmings dy’t net sa min binne foar miljeu, lykas waarmtepompen. Neffens it regear moat Nederlân hurder minderje mei it ferbaarnen fan ierdgas.

Wol tastien is fan 2026 ôf in saneamde hybride ferwaarming. Dat is in kombinaasje fan in waarmtepomp en in sintrale ferwaarming, dy’t sechtich persint minder gas ferbaarnt as de tsjettels fan hjoed de dei.

Neidielen hawwe de besteande waarmtepompen op it stuit al: der heart in grutte kast by dy’t bûtendoar stean moat. Net elk hat dêr romte foar. Boppedat meitsje de waarmtepompen gauris in protte lûd.