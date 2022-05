Ryksuniversiteit Grins hat fakatuere foar heechlearaar Frysk

De Ryksuniversiteit Grins hat hjoed in fakatuere publisearre foar in opfolger fan Goffe Jensma as heechlearaar Fryske taal- en letterkunde. It moat ien wêze dy’t betûft is yn de frisistyk, mar ek yn it oanfreegjen fan subsydzjes, it lesjaan en it begelieden fan promovendussen. Hy of sy moat boppedat goede politike kontakten hawwe en njonken it Frysk ek it Nederlânsk of Ingelsk goed behearskje.

Oer de ynspraak fan de provinsje Fryslân yn it funksjeprofyl fan de nije perfester hawwe deputearre Sietske Poepjes en de universiteit de lêste moannen wakker hottefile. De sittende heechlearaar Goffe Jensma giet ein fan ‘t jier mei pensjoen.

De advertinsje stiet hjirre.