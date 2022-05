Reinbôgefiering snein 26 juny yn Dokkum mei tema ‘Bern fan God’

De provinsjale Reinbôgefiering sil dit jier op snein 26 juny holden wurde yn de tsjerke fan de Feriene Kristlike Gemeente Dokkum oan de Legewei 14 te Dokkum. De fiering begjint om 15.30 oere.

Janneke Kerkhof en Ulbe Tjallingii sille de tsjinst liede en leden fan de gemeente (menisten en remonstranten) en fan de wurkgroep Heiten & Memmen sille moaie bydragen fersoargje yn wurd en muzyk.

Ynformaasje oer de Reinbôgefiering is te krijen by de sekretaris fan de wurkgroep, Ulbe Tjallingii, op telefoannûmer 06 – 14859557 of info@werkgroep.nl, en op de webside fan de tsjerke: dore-dokkum.nl.

Belangstellenden binne fan herte wolkom. Parkearje kin it bêste op of by râneparkearplak De Helling.