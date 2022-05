Pop-upkasten fan it Natuermuseum

Twa pop-upmuseumkasten, yn de foarm fan it logo, jouwe ynsjoch yn de presintaasjes en kolleksje fan it Natuermuseum Fryslân. Beide kasten hawwe as tema de ûnderwetterwrâld, dêr’t ek de UnderWetterSafary by oan bod komt.

Oan ’e hân fan in digitaal makke âlde skoalprint is allerhanne ynformaasje te finen oer bisten yn en om de sleat. Foar lytse bern is der in blokpuzel en boppe yn de kast binne fjouwer fitrines ynrjochte as minydiorama mei in eigen kolleksje.

Ien fan de kasten stiet yn de sintrale hal by AquaZoo yn Ljouwert, de oare giet op toernee by ferskate fêstigingen fan dbieb del. Dêr wurde troch dbieb nijsgjirrige aktiviteiten foar bern organisearre, lykas it meitsjen fan in ljochtjaande kwal mei ledlampkes.