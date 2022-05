Omrop Fryslân twitteret yn it Hollânsk

De ferhollânsking fan Omrop Fryslân giet fierder. Hjoed is it oars Frysktalige Twitter-kanaal @OmropNijs fan Omrop Fryslân ynienen Hollânsktalich woarn. De nijtsjes fan fan ‘e moarn binne noch yn it Frysk, dêrnei giet de fiertaal om nei Hollânsk.

Njonken it oars Frysktalige Twitter-kanaal hat Omrop Fryslân sûnt 2013 in Hollânsktalich kanaal @OmropFryslanNL. Dat jout no deselde nijtsjes wer, ek yn it Hollânsk.

De fanâlds prinsipieel Frysktalige moast de ôfrûne jierren ferskate kearen nei it Hollânsk omskeakelje by berjochtjouwing oer rampen. De Omrop waard dêr yn 2009 troch minister Plasterk ta ferplichte. It ynternetnijs wie yn it begjin allinnich yn it Frysk, mar wurdt de ôfrûne jierren ek yn it Hollânsk oerset. Yn de nije app is it Frysk net mear de standertopsje, mar kinne lêzers kieze yn hokker taal oft se lêze wolle. Yn de Frysktalige ferzje bliuwe Hollânsktalige sitaten yn it Hollânsk stean. Yn de Hollânsktalige ferzje wurde Fryske sitaten oerset nei it Hollânsk ta.

As jo lykwols Frysk ynstelle en op Twitter op it Hollânsktalige berjocht klikke, dan krije jo de Hollânsktalige ferzje derfoar en moatte jo op ‘e nij foar it Frysk kieze. It Frysk leit alles mei-inoar dúdlik oan it efterste oer.