Iepen Molkfabryk yn Burgum

It Molkfabryk yn Burgum organisearret op sneon 4 juny fan 11.00 oant en mei 16.00 oere in Iepen Molkfabryk. Nei twa jier koroana kins einliks it âld molkfabryk oan de Burgumerdaam fan binne besjoen wurde.

Besikers kinne rêstich troch it gebou swalkje, yn ’e kunde komme mei de entûsjaste ûndernimmers dy’t in romte hiere, de keunstmerk besytsje dy’t yn gearwurking mei VAKwerk organisearre wurdt. En se kinne harsels ferrasse litte troch muzyk en ferhalen of meigean op in rûnlieding troch it fabryk. Yn it âld tsjettelhûs dêr’t aanst yt- en drinklokaal De Drie Gekroonde Baarzen iepene wurdt, kin ne se in kopke kofje of tee drinke. De hierders fan it Molkfabryk fertelle graach oer de plannen foar de takomst. En miskien is it Molkfabryk ek wol wat foar wa’t sels nijsgjirrige plannen hat.

It Molkfabryk Burgum is in broeinêst foar tinkers, doggers en belibbers. Der wurde hieltyd mear moaie inisjativen organisearre yn it gebou. Fan in ûndernimmersskoalle oant teaterfoarstellingen, dûns-, sjong- en teaterlessen oant keunstmerken en it opnimmen fan foto’s en fideo’s. Boppedat wurdt it âld histoaryske suvelfabryk hieltyd mear opkreaze.

Besikers dy’t sneon 4 juny mei de auto nei it Molkfabryk komme, kinne parkearje op ’e laad- en loswâl, hielendal oan ’e ein fan de Burgumerdaam.

Mear ynformaasje oer de iepen dei is te finen op de webside www.molkfabryk.nl.