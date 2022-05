Fryske Sleepboatdagen 2022 fan 20 o/m 22 maaie yn Wâldsein

Twa jier útstel fanwege koroana is gjin ôfstel: fan freed 20 oant en mei snein 22 maaie wurde de Fryske Sleepboatdagen yn Wâldsein wer holden. It is de 17e edysje fan it evenemint, dat sûnt 1988 organisearre wurdt.

It hiele wykein lizze de Iewâl en de sloepehaven fol histoaryske sleepboaten en optriuwers. Op twa lokaasjes yn it doarp binne oldtimers en stasjonêre motoaren te bewûnderjen. De sneons is in spesjale edysje fan de Boeremerk Wâldsein. De sneins spylje mienskipsorkensten út it hiele lân op it Wâldseinster Muzykfestival.

Programma

De iepeningsseremoanje op ’e Iewâl begjint de freedtejûn om 19.30 oere, mei in optreden fan in shantykoar en de ferkiezing fan de nije sleepboatskipper fan Wâldsein. Dy sil de Sleepboatdagen om 20.15 oere offisjeel iepenje. De sneon en snein binne de boaten en oldtimers fan 11.00 oere ôf te besjen. Op ferskate poadia is livemuzyk, mei shantykoaren de sneons en mienskipsorkesten de sneins. Dan slute de orkesten om 17.00 oere de Sleepboatdagen ôf mei in mienskiplik optreden.

Parkearje

Foar de feilichheid fan elkenien wurdt it evenemintegebiet foar ferkear ôfsletten. Om de te ferwachtsjen drokte yn goede banen te lieden, wurde rinrûten by de ferskate aktiviteitelokaasjes oanjûn. Automobilisten kinne foar fiif euro deis op it terrein fan de iisbaan parkearje. It bewekke terrein oan ’e westkant fan Wâldsein is fia de Rûnwei (N928) te berikken.

It folsleine programma en oare publyksynformaasje is te finen op de webside friesesleepbootdagen.nl.

Organisaasje

De Fryske Sleepboatdagen wurde organisearre troch Undernimmersferiening Wâldsein, mei help fan in protte sponsoaren en frijwilligers. Fan gemeente Súdwest-Fryslân en Wâldseinster bedriuwen oant winkels, kafees en restaurants, kreative ûndernimmers en ynwenners.