Frânske rêdingswurkers litte yn Seine ferdwaalde orka ynsliepe

Frânske autoriteiten hawwe besletten om in orka dy’t al dagen by de mûning fan de Seine hinne en wer swimt, ynsliepe te litten. Snein waard bekend dat it jonge bist oan in skimmelynfeksje lijt, dy’t al fierhinne is en in protte pine jout. Oare seesûchbisten kinne dêrmei besmet wurde.

Fan ’t wykein besochten rêdingswurkers om it fjouwer meter lange bist noch nei see werom te lokjen mei in drone dy’t sabeare orkalûden produsearret. Dy rêdingsaksje die gjin fertuten. Wol slagge it om gegevens oer de sûnenstastân fan it bist te sammeljen.

Dy gegevens, mei dêrûnder loftfoto’s, toane oan dat de orka desoriïntearre is en net alert op lûdsprikels reagearret. Wittenskippers konkludearje dat de orka in skimmelsykte hat dy’t oant no ta foaral waarnommen is by seesûchbisten yn Noard-Amearika. De kâns dat de orka rêden wurde kin, waard al lyts achte fanwege de ferswakke yndruk dy’t it bist makke.

De Frânske autoriteiten riede de eutanasy ta.