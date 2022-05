Foarwerpen fan mear as 40.000 jier âld fûn yn Twintske greide

Op in stik boulân by it Twintske plak Mander hawwe archeologen snein fjouwer foarwerpen fan mear as 40.000 jier âld fûn. It tinke dat it om foarwerpen giet dy’t troch neandertalers makke binne.

It stik lân dêr’t de foarwerpen fûn binne, stiet al jierren bekend as in wichtich archeologysk gebiet. Op it plak wie ea in kamp fan neandertalers fêstige. “Yn 1979 waard foar it earst in fjoerbile fûn”, fertelt Dick Schlüter fan de Archeologyske Mienskip Nederlân oan RTV Oost. “Sûnt dy tiid stiet Mander ynternasjonaal oanskreaun. Want it idee wie dat der noch folle mear yn ’e grûn lizze soe.”

Underwilens hawwe de frijwilligers fan de Archeologyske Mienskip yn goed tweintich jier tiid 212 artefakten út de tiid fan de neandertalers fûn. “It is in tradysje om dêr te sykjen. Mar dat we yn al dy jierren mar in bytsje mear as 200 ûntdekkingen dien hawwe, jout de seldsumheid oan.”

Alle jierren krije de frijwilligers tastimming fan de boeren om op it terrein nei archeologyske foarwerpen te sykjen. Dat bart yn ’e winter, foardat de mais ynsiedde wurdt, en yn ’e maitiid, as de maisplantsjes boppe de grûn komme. Troch de drûchte moasten de frijwilligers dit jier lang op in gaadlik momint wachtsje. “We wiene bliid mei de swiere buien”, seit Schlüter. “Gelokkich koene we der juster terjochte. En mei sukses.”

Foar safier bekend is Mander it iennichste plak yn Nederlân boppe de grutte rivieren dêr’t noch resten fan neandertaler-foarwerpen fûn wurde. Neist de fjouwer artefakten binne ek twa stikken ark út de jongere stientiid fûn: in fjoerstienbyltsje fan 7500 jier âld en in bewurke fjoerstiennen meske fan likernôch 4000 jier âld. Schlüter ferwachtet yn ’e kommende jierren noch mear fynsten te dwaan. De foarwerpen wurde nei it bestudearjen derfan oan it provinsjaal archeologysk depot yn Dimter oerdroegen.