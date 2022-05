Fleanfjild Eelde kin alle dagen tweintich flechten fan Skiphol oernimme

It fleanfjild Grins Eelde kin oant tweintich flechten deis fan Skiphol oernimme. Dat sei direkteur frou Meiltje de Groot moandei tsjin RTV Noord. “Foar it simmerseizoen kinne wy maklik opskale as we it in bytsje op ’e tiid witte”, seit se.

Oare regionale fleanfjilden jouwe ek oan fan ’t simmer byspringe te kinne om de fakânsjedrokte yn goede banen te lieden. Al is de kapasiteit dêr fanwege ûnder mear de lûdsnoarmen beheind. Sa kin it fleanfjild Rotterdam De Haach mar “inkelde flechten” deis oernimme en sizze de fleanfjilden Eindhoven en Maastricht Aken ek in “tige beheind tal flechten” ekstra útfiere te kinnen.

De reaksjes komme op it aksjeplan dat Skiphol freed presintearre hat. Dat leit ynearsten de fokus op it oannimmen fan nije meiwurkers, it ferbetterjen fan de arbeidsomstannichheden op de lofthavens en it optimalisearjen fan de trochstreaming by de befeiligingskontrôles. Dêrneist wol Skiphol derfoar soargje dat it tal flechten en reizgers oerienkomt mei it tal dat it beskikbere personiel op dat momint oankin. De planning moat dêrom better mei loftfeartmaatskippijen ôfstimd wurde en it ferpleatsen fan flechten kin dêr ek by helpe.

Frou De Groot, njonken direkteur fan fleanfjild Grins Eelde ek foarsitter fan de Nederlânske Feriening fan Lofthavens, is fan betinken dat neist de ferwachte pyk yn de simmer ek sjoen wurde moat nei de rol fan Skiphol op ’e langere termyn. “Frachtflechten of fakânsjeflechten kinne prima yn ’e regio ôfhannele wurde”, stelt se.