Eksposysje Fryske keunstners Tjeerd Landman en Martin Sijbesma by Galery Bax Kunst

Dat it maitiid is, is ek yn Snits te sjen by Galery Bax Kunst, dêr’t Fryske keunstners Tjeerd Landman en Martin Sijbesma ús eigen regio op eigensinnige wize oan it publyk toane. Beide keunstners makken spesjaal foar de eksposysje nije keunstwurken. De eksposysje wurdt oanfolle mei in keramykmerk, dêr’t wurk fan mear as fyftich keramisten fan Nederlânske boaiem te sjen is.

Wa’t it wurk fan byldzjend keunstner Tjeerd Landman (Ljouwert, 1959) besjocht, ûntkomt net oan de gedachte dat hy/sy rekke wurdt troch it ljocht, it ljocht dat de foarwerpen in yntimiteit, waarmte en burgenheid jout. Yn syn portretten komt dat tige ta utering. De wurken toane in dúdlike eigen ‘hânskrift’.

Landman skilderet gewoane deistige dingen en syn wurken binne boppedat werkenber, mar just de wize dêr’t er foarm mei jout oan syn ferbylding jouwe de sjoggers it gefoel fan sereniteit.

De skilder nimt de sjogger mei nei in oare werklikheid. Lânskippen en seegesichten strielje rêst út yn syn wurk. Gjin stoarm en hege weagen, mar ynbannigens en boppe-al in spanningsfolle ferwachting fan eat dat noch komme moat. In ynholden stilte en rêst.

Martin Sijbesma (Hartwerd, 1968) wennet en wurket no yn de eardere grifformearde tsjerke fan it rêstige Kûbaard. De bewuste kar om keunstskilder te wurden kaam yn 1986. It wie foaral de realistyske skilderkeunst dy’t him boeide, benammen út de 17e en 18e iuw. Syn wurken hawwe in waarme, romantyske en ferstille ynslach troch de kleur en komposysje.

Troch syn leafde foar oldtimers sjocht men de lêste jierren hieltyd faker klassike auto’s yn syn skilderijen. Hy skilderet ek graach ynterieurs, stillibbens, meast mei antike foarwerpen, grienten en fruit. “De skiednis fan de skilderkeunst leart my dat it realisme nea hielendal ferdwun is, sels net yn de 21e iuw. Dy keunstrjochting is neffens my in reade tried troch de skilderkeunst mei ferskate ynfalshoeken. Dêrom is myn útgongspunt hieltyd de relaasje tusken it earder neamde realisme en de hjoeddeiske tiid. Troch de juste kombinaasje fan objekt en kleur wol ik rêst útbyldzje en in sfear fan waarmte, romantyk en nostalgy kreëarje.” De skilderijen fan Martin Sijbesma binne klassyk fakwurk.

Keramyk

Yn de eksposysjeromte stiet fierder in mearsidich oanbod fan keramyk, yn omfang mear as 75 objekten. “In bûtenkâns om in betelber keunstwurk te skoaren. Nei oanskaf meie de keramyske objekten fuortdaliks meinommen wurde”, fertelt kurator fan de útstalling Redmer Bax.

De eksposysje duorret oant en mei 11 juny 2022.

Sjoch foar mear ynformaasje op: baxkunst.nl.